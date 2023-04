Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Honório Lemes

Conforme relato dos policiais militares, na manhã de domingo(23), uma guarnição foi acionada no bairro por denúncias ao 190 de que havia um intenso fluxo de usuários de entorpecentes em um conhecido ponto de tráfico.

Leia Mais: Maria Clara, a pequena influencer

Diante da informação, foi realiada a averiguação e ao acessar a rua informada, os policiais se depararam com o indivíduo proprietário da residência chegando, no endereço o qual ao perceber a presença da viatura policial reagiu de maneira suspeita. Ele colocou a mão rapidamente no bolso do moletom e retirou um embrulho de papel alumínio, porém, foi interceptado antes que pudesse se desfazer do objeto, e ao ser submetido à busca pessoal foi verificado que se tratava de 17 pedras crack, também foi apreendido um aparelho celular. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a DPPA onde foi determinado pela Delegada de plantão flagrante por tráfico de drogas.