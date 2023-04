Maria Clara, a pequena influencer

A Internet faz parte da vida de todas as pessoas, queiram ou não. Por ser um ambiente de socialização, também é possível encontrar pessoas na rede que de tão carismáticas influenciam outras pessoas com seu estilo de vida. Em Alegrete, existem alguns influencers, incluindo uma menininha chamada Maria Clara Roos dal Sasso, de sete anos, que estuda na segunda série da Escola Raimundo Carvalho. Entre suas preferências, gosta muito de desenhar e dançar, essa última habilidade pôde ser observada no Carnaval de rua, pois Maria Clara foi rainha infantil do evento, além de também ser da escola campeã, Nós os Ritmistas.

A pequena notável adora os quadrinhos da Turma da Mônica. O PAT descobriu que na escola ela gosta de jogar futebol e brincar de esconde-esconde. O sonho de ser influencer digital veio dos vídeos do YouTube que olhava quando era bem pequena, por esse motivo sentiu vontade de seguir essa carreira, pois gosta de ter contato com as pessoas e quer construir um bom conteúdo para elas. Os influenciadores que mais admira são Branco Ala, Gabriel e Shirley e Juliana Baltar, ela já segue bons passos e tem trabalhos com empresas importantes da cidade. Quem deseja seguir o perfil da influenciadora pode encontrá-la no Instagram na seguinte conta: @maria.clara.influencer. A pequena notável adora os quadrinhos da Turma da Mônica.

O melhor de tudo é que seus pais e avós aceitam sua vontade e até mesmo a auxiliam. Betina Acosta Roos, mãe de Maria, contou que é algo que a filha gosta e acredita que estar perto dela desde pequena é importante, uma vez que é algo saudável e elas criam laços ainda mais fortes. Ela reafirma o compromisso de quando soube que estava grávida, doou-se para a maternidade e espera estar presente em todos os momentos da pequena.