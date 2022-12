Brigada Militar realiza entrega de brinquedos a crianças do bairro Piola

A atividade contou com a presença do Papai Noel e do ajudante, o Leão do PROERD, que realizaram a entrega de presentes para crianças de um educandário.

Os policiais militares adotaram cartinhas e os brinquedos entregues, além de mais alguns materiais para uso coletivo da escola. Também houve a distribuição de doces para as crianças nas ruas do bairro.

Tenente Nei Machado que responde pelo Comando local, ressaltou que este tipo de atividade tem proporcionado a aproximação da Brigada Militar com a comunidade.

“Dentro das nossas possibilidades estamos realizando ações sociais capazes de possibilitar a ampliação do relacionamento da Instituição com os munícipes, além de promover a responsabilidade social por meio de atividades que engrandeçam e tragam benefícios à comunidade alegretense”.