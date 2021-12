Brigada Militar recupera moto furtada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de sexta-feira(3), a Brigada Militar de Alegrete recuperou uma moto Honda, que tinha sido furtada na manhã do mesmo dia.

De acordo com os policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo, eles visualizaram o veículo estacionado na rua Demétrio Ribeiro, nas adjacências do parque Rui Ramos. Ao verificarem a placa constataram se tratar da Honda que constava no sistema integrado da polícia como furtada.

O veículo foi recolhido pelo guincho e encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência de recuperação da moto. No outro registro registro realizado pelo proprietário da moto, ele disse aos policiais civis, que estacionou a moto Honda na rua Maurício Cardoso, próximo à Praça General Osório e se ausentou para sua jornada de trabalho e, quando retornou ao meio-dia, não a encontrou mais. Até o momento, não há suspeitos do do crime.

A moto, ao ser recuperada, estava sem os dois espelhos e o farol. Ela foi encaminhada ao depósito do Detran e posteriormente será restituída ao dono.