CAAL investe em rede de estações meteorológicas

A agropecuária é uma atividade muito sensível ao humor do clima. Chuva demais, seca, frio, calor extremo, todos estes fenômenos podem afetar de forma severa a produção do campo.

Apesar de não ser possível eliminar estes fatores, o agricultor ou o pecuarista podem se prevenir de eventuais prejuízos através de informações confiáveis. Uma das maneiras mais conhecidas de informação sobre o clima é a previsão meteorológica, através dos institutos oficiais e privados que fornecem dados para que o produtor, juntamente com a assistência técnica, possa tomar as melhores decisões nos plantios e colheitas das safras.

Para ter prognósticos cada vez mais confiáveis os meteorologistas contam com muitas ferramentas onde são coletados os dados que servem para elaborar as previsões.

São imagens de satélites, cartas sinóticas, dados coletados em estações meteorológicas, além de todo o conhecimento adquirido nas universidades. Para auxiliar ainda mais os profissionais e contribuir com dados que formarão uma série histórica de dados em Alegrete e região a CAAL está investindo em estações meteorológicas em propriedades de cooperados.

O projeto compreende a instalação de Estações Meteorológicas em um primeiro momento em três locais, distribuindo os equipamentos pelo município.

Inicialmente foram instaladas estações no município de Quaraí, no Garupá e no Guassu Boi e Rincão de São Miguel em Alegrete. Além da CAAL, outras cooperativas fazem parte do projeto, com objetivo de monitorar o microclima de cada localidade.

Cada estação meteorológica instalada fornece informações sobre temperatura, umidade relativa do ar, volume de chuva, velocidade e direção do vento, índice de radiação solar e temperatura do solo.

As informações são acessadas via satélite a cada quinze minutos, sendo o aparelho alimentado através de bateria.

As informações capturadas pelas estações estarão disponíveis a serviço de qualquer produtor vinculado com a CAAL que está cadastrado na plataforma digital SmartCoop. Futuramente, estarão disponíveis no site da CAAL.

