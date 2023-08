Cabanha de Alegrete garante título de grande campeã da raça Corriedale na Expointer

Alegrete o maior Município do RS, com tradição em criação de animais bovinos de várias raças, ovinos, equinos, suínos e produção de grãos participa da 46ª Expointer que acontece até o dia 3 de setembro em Esteio.

No julgamento de ovinos, a Cabanha Escondida de Alegrete conquistou o primeiro lugar na raça Corriedale com Burity 5730. Com 94 quilos, Burity sagrou-se grande campeão entre as fêmeas da raça Corriedale nesta segunda-feira. O animal, nascido em julho de 2022, pertence ao criador José Inácio de Andrade Freitas, da Cabanha Estância Escondida. Eles tem tradição na criação desta raça aqui em Alegrete e a famíliam, assim como os tratadores vibrarem com esta conquista pelo trabalho de todos ser reconhecidos na maior Feira e de agropecuária da América Latina.