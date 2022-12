Luz do Pampa promove turismo rural com degustação de produtos naturais e trilhas em Alegrete

A Luz do Pampa Ecogranja e Produção Ecológica existe desde maio de 2021, com os empreendedores Fernanda Pedroso Saldanha e Ederson Lara Machado. Neste ano, na 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete, a Luz do Pampa recebeu a homenagem dos Parceiros Pela Produção com a certificação de destaque na atividade de Turismo Rural no ano de 2022.

Turismo rural Luz do Pampa



A ecogranja abre o espaço para o turismo rural, e os proprietários realizam cursos de qualificação, como o Curso de Turismo Rural com o SENAR, parceria com Sindicato Rural e a SEDETUR. A sede da Luz do Pampa fica a 9km da cidade, localizada logo que passa o Aeroporto. A empresa realiza eventos com agendamento prévio: passeios a cavalo, empinamento de pipas, alimentação dos animais, cafés.

Turismo rural Luz do Pampa

No feriado do último dia 15 de novembro, a Ecogranja Luz do Pampa, em parceria com a Agroindústria Sabor da Estrela, de propriedade da Cláudia Castro e do Alan Pahim, organizou e iniciou um novo projeto: Trilhas no nosso Bioma Pampa, uma trilha ecológica, que poderia ser feita a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Trilha ecológica à Luz do Pampa

Alguns trilheiros foram de carro até o local, mas a maioria foi de bicicleta da cidade até a Ecogranja, onde foram recebidos pela Fernanda e pelo Ederson. Eles percorreram 7,4 km, na região dos Pinheiros, até a Fazenda Santa Rita, onde está localizada a Agroindústria Sabor da Estrela, sendo que a maioria dos participantes optou por fazer o percurso de bicicleta.

Trilha ecológica à Luz do Pampa

Na Santa Rita, foram recebidos pelos proprietários Alan e Cláudia com um churrasco de fogo de chão e saladas e sobremesas feitas com alimentos da produção própria, da agricultura familiar da Sabor da Estrela e da Luz do Pampa.

À tarde, os visitantes conheceram a agroindústria e degustaram os queijos e iogurtes produzidos na Agroindústria Sabor da Estrela.

Além das atividades de turismo, a Ecogranja Luz do Pampa trabalha com a agricultura familiar, hortifrúti de produção ecológica, com valorização da sustentabilidade, qualidade e saúde, nas feiras na Praça Getúlio Vargas, sendo que a atividade primária é a produção de ovos crioulos, ovos de galinhas livres. A produção é entregue também para a merenda Escolar PNAE.

produtos da Agrogranja

Para quem desejar comprar os produtos ecológicos da Luz do Pampa, eles estão disponíveis, nas feiras, na Praça Getúlio Vargas, nas quartas e sextas-feiras ou na sede, aos domingos, quando acontece a Feira da Agricultura Familiar na Luz do Pampa. E os produtos de fabricação da Sabor da Estrela também podem ser comprados com a Fernanda e o Ederson.

As ações da Luz do Pampa sempre são divulgadas nas redes sociais Instagram @luzdopampa