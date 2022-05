Cadastro mobiliário, da Prefeitura, retoma trabalho na Segabinazzi

O setor técnico de cadastro municipal retomou, há duas semanas, o cadastro de imóveis do Bairro Segabinazzi, na Zona Leste da Cidade.

Márcio Mombach, responsável pelo setor, informa que se utilizam do VANT- veículo aéreo não tripulável com levantamento aerofotométrico de toda a cidade e verificam assim as edificações em espaço urbano.

Levantamento aerofotométrico de Alegrete

Na Segabinazzi estão vendo os imóveis para registrar no cadastro da Prefeitura e dessa forma, deposi de feito os devidos registros poder cobrar as taxas e tributos municipais correspondentes a quem tem construção na área urbana, assim como todos os demais que já constam no cadastro.

Levantamento aerofotométrico de Alegrete

A equipe do setor técnico do cadastro do Município conta com a parceria da Unipampa, com estagiários do curso de Engenharia Civil.