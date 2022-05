Muitas pessoas continuam usando máscaras, na rua, para se proteger do frio e de vírus

Com a chegada do frio, mesmo com a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos, muitas pessoas optaram por usar o acessório.

Questionadas, dizem que estão usando para se proteger do frio e porque agora aumentam as doenças respiratórias, típicas da época.

Uso de máscaras em ambiente aberto

Optei por manter a máscara quando saio à rua porque está frio e ajuda gente não respirar ar gelado e, também par me proteger dos vírus, disse uma dona de casa na Rua dos Andradas.

Uma senhora diz que usa máscara, porque tem baixa imunidade, é do grupo de risco e agora, com o frio, aumentam os vírus de doenças respiratórias.

Uso de máscaras em ambiente aberto

Alguns especialistas recomendam o uso desse acessório justamente agora no frio, para se protegerem de vírus da gripe, lembrando que o coronavírus, também, continua ativo.