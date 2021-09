Café de Chaleira marca 40 anos do Grupo Nativista Ibirapuitã

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Essa é uma pratica comum em galpões de estâncias e agora não pandemia não pode ser realizado como deveria, mas as comemorações foram realizadas de forma diferente, porque a entidade se mantém firme em defesa e pratica das tradições do RS.

Grupo Nativista Ibirapuitã

Uma centelha da Chama Crioula está em frente ao Grupo que fica no bairro Vera Cruz que se engaja aos Festejos que pela primeira vez tem uma forma diferente de os costumes e tradições de nosso estado porque ainda estamos em pandemia.

Caminhonete capota e homem que estava na carroceria é arremessado

Grupo Nativista Ibirapuitã

O Grupo tem destacada participação em danças tradicionais em Festivais como Enart e outros realizados no Estado.

Postagem insinuando possível rapto de crianças viralizou na noite de ontem; Delegado esclarece

Grupo Nativista Ibirapuitã

A Comissão dos Festejos realiza live com temas referentes às tradições e, neste dia 15, as 20h, será sobre as Anitas em transmissão desde o CTG Vaqueanos da Fronteira.