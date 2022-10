Santa Casa reafirma que as próteses investigadas no hospital estavam em perfeitas condições de uso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A provedoria da Santa Casa de Caridade, através de seu provedor Roberto Segabinazzi, informa que em relação a operação de próteses vencidas, que na investigação, direto no Hospital, as 40 próteses estavam dentro da normalidade, portanto nenhuma irregular foi utilizada em pacientes.

A denuncia à coordenaria Regional de Saúde, conforme Segabinazi veio depois que um servidor verificou que havia algo errado no selo que identifica a validade destes materiais. As próteses eram compradas de um distribuidor aqui de Alegrete, disse o provedor, mas que nunca houve problemas até o servidor identificar que o selo de validade estaria com problemas, em maio deste ano.

Ja em relção ao fato de que um dos suspeitos neste caso citado pelo MP ser instrumentista no hospital, diz que não recebeu nada de oficial. Ele explica que muitos que atuam como instrumentistas são escolhidos (contratados) pelos próprios médicos, às vezes, não sendo funcionários do Hospital.