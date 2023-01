Em poucas horas, Brigada Militar devolve três foragidos à justiça

Brigada Militar não dá trégua e segue capturando foragidos em Alegrete.

Em poucas horas, foram três indivíduos em locais distintos como: bairro Maria do Carmo, Novo Lar e Airton Senna.

Segundo informações repassadas pelos policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo, um homem de 34 anos foi abordado em via pública no bairro Maria do Carmo. Durante a consulta ao sistema integrado foi constatado que ele encontrava-se na situação de foragido do sistema prisional.

O detento foi encaminhado até a UPA para exames e após apresentado na DPPA para registro.

Já, o segundo caso foi no Bairro Novo Lar, onde um homem de 34 anos, tentou fugir dos policiais militares adentrando e invadindo pátios, porém, foi interceptado e abordado.

Na consulta ao sistema integrado, também, foi constatado que o fujão encontrava-se na situação de foragido do sistema prisional. Ele também, foi encaminhado até a UPA para exames e após apresentado na DP.

Mais algumas horas, e outra guarnição visualizou e identificou mais um foragido. Diferente dos outros dois que eram do Sistema Prisional, ou seja, por alguma irregularidade na tornozeleira eletrônica, o terceiro homem de 28 anos, estava com um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete. O indivíduo que foi abordado durante patrulhamento ostensivo no bairro Airton Senna, possuía um mandado de prisão preventiva em seu desfavor pela Lei: 2848, art. 121, § 2º. Conforme informações, em decorrência de uma acusação de homicídio.

Diante dos fatos ele foi encaminhado à UPA e na sequência apresentado na DPPA.