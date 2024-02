Calor extremo em Alegrete e previsão de chuva, alerta do Metsul

As marcas mais extremas, que chegarão perto ou acima de 40ºC, devem ser registradas entre esta quarta- feira (7) e quinta (8). Esse cenário será registrado em inúmeras cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Alegrete, onde a onda de calor será forte nos próximos dois dias.

O Oeste do Rio Grande do Sul vai completar nesta quarta-feira uma semana com calor excessivo. Desde o começo de fevereiro, a temperatura máxima à tarde tem estado todos os dias entre 35ºC e 40ºC. Alegrete, Uruguaiana e Quaraí são as cidades com estações meteorológicas que mais têm registrado calor muito intenso.

Segundo os dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima em Quaraí atingiu 36,1ºC no dia 1º; 37,7ºC no dia 2; 39,8ºC no dia 3; 39,1ºC no dia 4; 37,2ºC no dia 5; e 39,0ºC ontem (6).

Em Alegrete, de hoje até o próximo sábado (11), as temperaturas sobem de 35ºC a 39ºC, no domingo (11), a máxima desce para 35ºC.

O calor mais intenso se explica pela proximidade com o centro de grande massa de ar seco e quente que atua há duas semanas e hoje trouxe o 13º dia seguido com máximas iguais ou acima de 40ºC na Argentina.

No sábado, os termômetros chegaram a marcar 45,7ºC em Santiago del Estero, no Norte argentino. A terça-feira na cidade de Buenos Aires foi sufocante. A sensação térmica no Observatório Centro da capital argentina chegou a 42,8ºC às 14h antes da chegada da chuva no meio da tarde que trouxe alívio e derrubou a sensação para agradáveis 25ºC.

A MetSul Meteorologia reitera o aviso que o calor vai ganhar muita força no Rio Grande do Sul nesta segunda metade da semana com os valores mais extremos de temperatura na sexta e no fim de semana, quando as máximas no Estado devem ficar perto ou acima de 40ºC em grande número de cidades. inclusive em Alegrete.

Se não bastasse as tardes escaldantes, as noites e madrugadas serão muito quentes. Na sexta-feira (9), conforme o Metsul haverá chuva isolada (1mm), e domingo (11), chuva fraca (4,1mm).