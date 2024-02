Passagem urbana mais cara em Alegrete

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania comunicou o reajuste na tarifa tanto na área urbana quanto no Distrito do Passo Novo. O valor passou de R$ 4,25 para R$ 4,80, conforme o decreto nº 050-Os.

Homem sofre brutal agressão com facão em Alegrete

Ana Vezzaro, diretora geral da empresa Fronteira D’Oeste, informa que a elevação se deve também ao aumento da gratuidade, não conseguindo o subsídio da Prefeitura para suprir quem não paga, devido a ser ano eleitoral. “O combustível não está barato e, com as 13 linhas diárias, gastamos cerca de 50 mil reais por semana só com o produto, além de todas as demais despesas”, diz ela. Ana informa que a Prefeitura propôs que fosse R$ 5,50, mas a empresa decidiu tarifar em R$ 4,80 a passagem do transporte coletivo de Alegrete. Ela lembra que dos 22 veículos da empresa, seis são novos.

Em Alegrete, já tem colheita de arroz

Abaixo, confira o decreto na íntegra com os respectivos valores.

Decreto n°050/2024