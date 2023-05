Caminhoneiro de Alegrete, preso em nevasca nos Andes, descreve a situação de outros 4 mil motoristas

Share on Email

Flávio Pereira Alves é um caminhoneiro alegretense, encontra-se em uma situação desafiadora há alguns dias. Desde o dia 23, ele está parado a cerca de 50 km da Cordilheira dos Andes, devido a uma grande nevasca que assola a região. Seu destino é Santiago, no Chile, porém, as condições climáticas extremas têm impedido seu avanço.

Flávio relata que saiu de São Paulo no dia 18 e passou pela aduana em São Borja no dia 22. Desde então, ele está preso na estrada, juntamente com outros cerca de 4 mil caminhoneiros que formam uma fila dupla na região. Alguns desses profissionais estão enfrentando essa situação desde a semana passada, e a previsão de liberação é somente a partir de domingo.

Com relação à alimentação, Flávio destaca que a maioria dos caminhoneiros que percorrem essa rota do Mercosul já se prepara previamente, cientes dos possíveis contratempos como nevascas e terremotos. Quando os mantimentos começam a escassear, os caminhoneiros se ajudam mutuamente. Próximo a Flávio, há mais três alegretenses enfrentando a mesma situação. Nos caminhões da empresa em que trabalham, eles transportam materiais de higiene.

Enquanto aguarda a liberação da estrada, Flávio e os demais caminhoneiros buscam formas de passar o tempo e aliviar a saudade de casa. O chimarrão é compartilhado em meio a conversas e histórias. Além disso, o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp permite que eles mantenham contato com suas famílias, amenizando a distância. Flávio expressa gratidão pela tecnologia, que se tornou uma aliada valiosa nessas situações.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Flávio destaca a fascinação pelo local em que se encontra. Ele relata que já possui quatro anos de experiência em viagens pelo Mercosul, e cada jornada é uma história diferente e fascinante. Embora os obstáculos sejam frequentes, a fé em Deus impulsiona Flávio e seus colegas a superarem todas as adversidades.

No que diz respeito às condições climáticas na Cordilheira dos Andes, os caminhoneiros acompanham as informações através de sites de meteorologia e portais de notícias, mantendo-se atualizados sobre as previsões e mudanças nas condições de tempo.

A situação enfrentada por Flávio e pelos demais caminhoneiros na Cordilheira dos Andes mostra os desafios e as incertezas que fazem parte da rotina desses profissionais. A persistência e a determinação são características essenciais para enfrentar as adversidades, ao mesmo tempo em que a solidariedade e o uso da tecnologia permitem um alívio momentâneo durante esses momentos difíceis.