Caminhoneiros receberão atenção especial à saúde em Posto da BR 290

No próximo dia 24 de Outubro será realizado o evento Saúde dos Caminhoneiros, ação que tem como objetivo apoiar implementações de ações voltadas para a promoção, prevenção e cuidado em saúde dos caminhoneiros e caminhoneiras.

A atividade é uma iniciativa da Secretaria da Saúde de Alegrete. O evento será no posto Buffon, na BR 290 e contará com shows, atrações, serviços de atendimento da Secretaria de Saúde e brindes aos caminhoneiros (a). Dentre o serviços vão oferecer consultas médicas, odontológicas, testes rápidos, dentre outros.

Todos os caminhoneiros que estiverem passando pela BR 290 estão convidados a parar no Posto Buffon para serem atendidos pelas equipes que estarão atendendo no local.

Esses profissionais rodam centenas de quilômetros levando produtos e ficam muitos dias longe de casa, de suas famílias e sem tempo de manter os cuidados necessários à sua saúde. Muitos, às vezes, têm hipertensão, diabetes e outras doenças e nem sabem. E este dia especial servirá para ajudar esses trabalhadores que vivem nas boleias dos caminhões .