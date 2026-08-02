Estudantes do IFFar Alegrete levam pesquisas em Inteligência Artificial a eventos científicos nacionais

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Câmpus Alegrete esteve representado em dois dos mais importantes eventos científicos do país nas áreas de Sistemas de Informação e Computação Aplicada à Saúde. As estudantes Laura Samara Duarte Bernardes e Beatriz dos Santos Brum apresentaram pesquisas desenvolvidas na instituição, destacando o potencial da Inteligência Artificial para enfrentar desafios nas áreas da saúde pública e da educação.

Laura Samara Duarte Bernardes, acadêmica do primeiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Beatriz dos Santos Brum, estudante do 3º ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, participaram do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2026), em Vitória (ES), e do Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS 2026), em Ouro Preto (MG).

Os trabalhos foram desenvolvidos sob orientação do professor Carlos Alexandre Silva dos Santos e têm como foco a aplicação de tecnologias inteligentes para apoiar processos de saúde e acolhimento social.

No SBSI 2026, Laura apresentou um estudo relacionado ao BDR-iD, uma base brasileira de imagens de fundo de olho voltada à pesquisa em retinopatia diabética. O projeto busca contribuir para o avanço de estudos e soluções computacionais capazes de auxiliar, futuramente, na identificação de sinais da doença e no aprimoramento de processos de triagem em saúde pública.

Já durante o SBCAS 2026, a estudante apresentou a plataforma RetinaLab, uma solução de teleoftalmologia desenvolvida para apoiar a triagem da retinopatia diabética. A ferramenta possibilita a análise remota de imagens da retina, oferecendo recursos visuais que podem auxiliar profissionais na avaliação e priorização de casos, ampliando o acesso a estratégias preventivas e de monitoramento da saúde ocular.

Também no evento realizado em Ouro Preto, Beatriz dos Santos Brum apresentou o projeto AcolheEdu, uma proposta voltada à identificação inicial de estudantes em possível situação de vulnerabilidade psicossocial. O sistema não tem caráter diagnóstico, mas foi desenvolvido para auxiliar equipes pedagógicas e de assistência estudantil na organização de ações de acolhimento e encaminhamento dos casos que necessitem de atenção especializada.

De acordo com o professor Carlos Alexandre Silva dos Santos, a participação das estudantes em eventos científicos de alcance nacional demonstra a relevância da pesquisa aplicada no ambiente educacional.

“São trabalhos que aproximam os estudantes de problemas reais e mostram como a tecnologia pode contribuir com áreas sensíveis, como saúde, educação e cuidado com as pessoas”, destaca o docente.

Além da visibilidade acadêmica, a participação nos simpósios representa uma importante oportunidade de intercâmbio de conhecimentos, permitindo que os estudantes apresentem suas pesquisas para especialistas de diferentes regiões do país e acompanhem as principais tendências científicas das áreas em que atuam.

O desempenho das estudantes reforça o protagonismo do IFFar – Câmpus Alegrete na formação de jovens pesquisadores e no desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto social. A presença da instituição em eventos nacionais evidencia a qualidade da produção científica realizada no campus e o incentivo à inovação como ferramenta de transformação da sociedade.

Fotos: IFFar