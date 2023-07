Nós Os Ritmistas oferece oficina de samba à população

Os Ritmistas está disponibilizando aos carnavalescos, oficinas de samba na quadra da escola. O intuito do projeto é que novas pessoas aprendam a sambar e possam desfrutar dessa linda arte.

A iniciativa surgiu há alguns meses articulada pelo presidente da escola Rafael Faraco. O primeiro encontro ocorreu no último sábado(8), onde a rainha adulta Luisa Madeira ministrou a oficina.

A atividade contou com crianças e adultos que foram orientados sobre os passos básicos do samba. No final os participantes tiraram dúvidas com a rainha-instrutora

A diretoria da Nós Os Ritmistas, convida toda população para comparecer na quadra da escola e participar desse evento de integração.

Fotos: reprodução

