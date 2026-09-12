Campanhas apostam em windbanners para chamar atenção dos eleitores em Alegrete

A menos de 30 dias das eleições, quem circula pelas principais ruas e avenidas de Alegrete já deve ter percebido uma presença que vem chamando atenção: os windbanners, estruturas utilizadas para exibir a imagem, as cores e o número dos candidatos em diferentes pontos do município.

O formato, que não é exatamente uma novidade na comunicação eleitoral, ganhou força nesta eleição e passou a ser utilizado em grande quantidade pelas campanhas. Espalhados pelas ruas, os materiais buscam alcançar os eleitores durante a rotina, seja no trânsito, a pé ou passando pelos principais pontos da cidade.

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Mas, afinal, qual é o principal objetivo desse tipo de comunicação eleitoral?

A reportagem do PAT conversou com dois coordenadores de campanhas que estão envolvidos diretamente no processo eleitoral. Os dois apontaram praticamente a mesma estratégia: manter o candidato constantemente no campo de visão do eleitor.

Segundo os coordenadores, a intenção é fazer com que, ao passar pelos windbanners, o eleitor tenha contato repetidamente com o rosto, as cores e principalmente o número do candidato. A estratégia busca criar familiaridade e evitar que o nome seja esquecido até o dia da votação.

Além da exposição visual, o custo também ajuda a explicar a presença desse tipo de material nas ruas. Conforme os valores repassados à reportagem, cada windbanner pode custar entre R$ 110 e R$ 140, dependendo do modelo e da produção.

Bandeirinhas também ganham as ruas

Outra estratégia bastante utilizada pelas campanhas é o trabalho realizado pelas chamadas “bandeirinhas”. São pessoas que percorrem bairros e diferentes pontos da cidade divulgando os candidatos e distribuindo os conhecidos “santinhos” e folhetos com números, nomes e propostas.

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Os valores pagos a esses trabalhadores variam de acordo com cada campanha.

Conforme os relatos obtidos pela reportagem, algumas equipes recebem entre R$ 350 e R$ 400 por semana, com algumas campanhas oferecendo também alimentação, lanches e suporte nos comitês.

Em outras situações, os valores podem chegar a aproximadamente R$ 500 a R$ 550 por semana, porém sem necessariamente haver a mesma estrutura de apoio ou obrigação de deslocamento oferecida por outras campanhas.

Comunicação ganha força na reta final

Com a aproximação do dia da votação, essas atividades tendem a se intensificar. As campanhas ampliam a presença nas ruas e apostam em diferentes formas de comunicação para conquistar a atenção do eleitor.

Os windbanners, assim como as bandeirinhas e a distribuição de materiais impressos, fazem parte de um conjunto de estratégias utilizadas pelas campanhas eleitorais para aumentar a visibilidade dos candidatos e tentar transformar exposição em votos.

Em uma eleição marcada pela disputa pela atenção do eleitor, estar presente nas ruas, ser reconhecido visualmente e facilitar a memorização do número tornou-se uma das apostas das equipes de campanha na reta final.