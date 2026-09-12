Tempo firme e temperaturas amenas marcam os próximos dias em Alegrete

O segundo fim de semana de setembro, dias 12 e 13, deverá ser de tempo firme e temperaturas amenas em Alegrete. Conforme a previsão do site meteorológico Climatempo, os próximos dias terão mínimas próximas dos 10°C e máximas que não devem ultrapassar os 20°C.

Neste sábado, a previsão indica mínima de 13ºC e máxima de 20ºC, com sol entre algumas nuvens e possibilidade de névoa durante o amanhecer. Ao longo da noite, o céu deve apresentar poucas nuvens. A previsão aponta ainda ausência de chuva, com acumulado estimado em 0 milímetro.

Já no domingo, data em que ocorre oficialmente a chegada da Chama Crioula, abrindo a programação dos Festejos Farroupilha em Alegrete, as temperaturas devem cair. A previsão aponta mínima de 10ºC e máxima de 16ºC, com sol aparecendo entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a tendência é de muitas nuvens, também sem previsão de chuva.

O cenário previsto deve favorecer a programação tradicionalista ao longo do fim de semana, embora as temperaturas mais baixas exijam atenção de quem vai acompanhar as atividades, especialmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite.