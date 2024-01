Relato chocante: vítima denuncia a crueldade desumana de um agressor

Com a devida autorização, o PAT traz à tona o relato corajoso de uma alegretense de 27 anos, que sofreu uma agressão brutal por parte de seu ex-companheiro de 37 anos. Larissa Vargas compartilhou sua história, destacando não apenas sua dor, mas também sua determinação em alertar e proteger outras mulheres que possam estar enfrentando situações semelhantes.

Segundo ela, essa não foi a primeira vez que enfrentou a violência do agora ex-parceiro. Ela revelou ter sido agredida até durante a gestação. O fato mais recente ocorreu em um local público, em um posto de combustíveis na Zona Leste da cidade. Seu relato nas redes sociais rapidamente viralizou, recebendo uma onda de apoio e solidariedade.

Ela compartilhou em suas redes sociais: “hoje(29), é um dia que normalmente eu estaria comemorando, mais um mês de vida da minha filha. Quem me acompanha aqui sabe o quanto ela transformou minha vida e quanto eu prezo por cada momento! Porém hoje com lágrima nos olhos gostaria de dividir algo que não me orgulho, uma situação triste, de dor, mas nada novo! No dia de ontem fui covardemente agredida pelo até então meu companheiro, pai da minha filha, se é que assim pode ser chamado, tendo em vista que não respeitou nem a mesma, que teve a capacidade de me bater com a minha filha nos braços e que além de me dar socos até me derrubar no chão, continuou batendo, que não se intimidou por estar em local público e muito menos se arrependeu! Aliás esse é o comportamento típico do narcisista, sempre a culpada é a vítima.”

A jovem ressaltou a importância de não aceitar comportamentos agressivos, destacando que, embora algumas pessoas possam mudar, um agressor nunca deixa de ser agressor. Ela encorajou as pessoas a prestarem atenção aos sinais de abuso e a não permitirem desrespeito em seus relacionamentos.

“Estou me expondo de uma forma triste e dolorosa para que não aconteça com mais ninguém. Ouçam quando forem alertadas sobre o comportamento da pessoa, preste atenção aos sinais! Pessoas agressivas até podem mudar, mas um agressor nunca deixa de ser agressor! Eu não fui a primeira, todo mundo sabe do histórico da pessoa em questão, mas eu espero do fundo do meu coração ser a última. Não gostaria que ninguém passasse por essa dor física e mental.”

Mesmo enfrentando lesões e dificuldades após a agressão, Larissa afirmou que continua firme por sua filha, ressaltando a importância de se proteger e buscar ajuda em situações de violência doméstica.

“Mesmo com tantas lesões, dores e sem sequer conseguir comer pelos machucados, eu tenho alguém que depende de mim 24h e que não merece pagar por minhas escolhas erradas. Por fim, queria mais uma vez alertar: quem está passando por uma situação parecida ou venha passar, não aceite comportamentos agressivos, não ache normal a pessoa te tratar com gritos alegando ‘ser o seu jeito’, não permita desrespeito.”

Ela concluiu sua mensagem com uma reflexão sobre a justiça divina e a importância de enfrentar os agressores, mesmo diante das dificuldades em obter justiça legal imediata.

“Mesmo que um covarde desses fuja para não pagar pelos seus atos e talvez a justiça não possa ser feita nesse momento, a justiça de Deus não falha, quem planta colhe.”

A coragem da alegretense em compartilhar sua história é um lembrete importante da urgência em combater a violência doméstica e em apoiar as vítimas. Ela fez o registro na Delegacia de Polícia e solicitou Medidas Protetivas.