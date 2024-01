Share on Email

Assumindo a responsabilidade de estar à frente do CTG mais antigo de Alegrete pelos próximos 2 anos, Giovane terá ao seu lado, exercendo o papel de capataz, o tradicionalista Joel Soares.

Na assembleia, o novo patrão fez questão de agradecer o apoio dos sócios presentes, destacando a importância da participação e valorização das pessoas, o apoio às invernadas artísticas, e que sua gestão será participativa, com decisões tomadas em conjunto, oferecendo benefícios aos sócios e valorizando aqueles que têm identificação com o CTG Farroupilha, os chamados “de Alma Farroupilha”.

Joel Soares enfatizou a importância de se dedicar ao trabalho voluntário no CTG e a atenção que pretende dar ao Departamento Campeiro do Farroupilha.

O evento da posse oficial da nova patronagem será no dia 10 de março.

Uma domingueira histórica terá uma grande atração no palco: Os Monarcas, conjunto gaúcho que está comemorando 50 anos de sucesso, com apresentações em todo o Brasil, e que conta agora com o alegretense Deivid Zacarias como um dos seus componentes. Mesas e ingressos estarão à venda em breve. Outra iniciativa que já está valendo é uma grande promoção para o pagamento único de mensalidades até o fim deste ano.

O sócio que efetuar a quitação na secretaria do CTG terá um desconto aproximado de 20% e ainda estará concorrendo a uma mesa com 4 ingressos para a domingueira com Os Monarcas.

A secretaria do Farroupilha trabalha diariamente em horário comercial, e o CTG está aceitando novos sócios. O telefone de contato é o 3422 3388.