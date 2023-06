Jubileu de Ouro do 10º Blog é comemorado em sessão solene na Câmara

Proposta pelo vereador Moisés Fontoura, a Câmara abriu as portas na noite da última terça-feira (6) para celebrar os 50 anos do 10º Batalhão Logístico – Batalhão Marquês de Alegrete, carinhosamente chamado de “Dez de Ouro”.

A solenidade contou com a presença do general Rovian Janjar, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, que vei especialmente comemorar o Jubileu de Ouro da unidade militar, comandada pelo coronel Anderson Mendes de Carvalho.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Luciano Belmonte e contou com as presenças dos vereadores Cleo Trindade e Eder Fioravante, que prestigiaram a proposição do vereador Moisés.

A prefeitura se fez representar pelo vice-prefeito Jesse Trindade, assim como o Centro Empresarial pelo jornalista Nilson Gomes. Comandantes de unidades militares de Alegrete estiveram presentes, como o Gustavo Lopes da Cruz (6º RCB), Miguel Ângelo Dalcin (12º BE Comb), Felipe Henrique de Holanda (2ª Cia Eng Mec).

O 10º Batalhão Logístico tem a marca do Município até no nome, pois leva o nome do Marquês de Alegrete. Na Sala da Presidência da Câmara, há uma obra de arte histórica retratando a figura do Marquês. São elementos que reforçam os laços entre o Parlamento, o Município e o 10º Batalhão.

Fotos: assessoria CMA