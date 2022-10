Novo Plano Municipal de Saneamento foi apresentado ao Prefeito

Um dos gargalos da cidade ainda é a falta de saneamento básico que inclui vários outros fatores, em muitos locais de Alegrete, o que gera transtornos a comunidades de bairros.

O Plano Municipal de Saneamento Básico apresentado ao Prefeito pela servidora da Secretaria de Infraestrutura, Mariana Fonseca Costa, é o documento norteador do saneamento básico no município.

Apresentação do Plano Municipal de saneamento

Ela diz que o Plano traz o diagnóstico de como o município gere esse assunto, e metas a curto, médio e longo prazos, bem como programas, projetos e ações para que essas metas sejam atendidas.

Esse é o Novo Plano Municipal de Saneamento Básico (tem um em vigência) vai fazer a adequação do município ao novo marco legal do saneamento básico, lei 14026/2020, onde aponta os 4 pilares do saneamento basico:

-Abastecimento de água potável

-Esgotamento Sanitário

-Limpeza pública e resíduos sólidos

-Manejo e drenagem das águas pluviais

Esse documento traz as diretrizes do esgotamento sanitário, como por exemplo, como o proprietário de um imóvel deve fazer seu sistema individual de esgotamento sanitário onde não passa a rede de captação de esgoto da Corsan, bem como, também estão presentes metas de universalização do saneamento básico

Esse documento, também vai passar por consulta Pública e então ser publicado ainda esse ano, tudo de acordo ao novo marco regulatorio do saneamento

-É um documento obrigatório que todo município deve ter, e nós estamos atualizando o nosso, de acordo com a lei do 14026/2020.

Como o saneamento é de responsabilidade da pasta da Secretaria de Infraestrutura, a elaboração deste plano estava comigo, havia sido combinado então um prazo com o prefeito para que ele fosse apresentado, o que acontceu neste dia 17 para que até dezembro ele seja publicado, disse Marina Costa

A elaboração desse plano contou com a ajuda dos técnicos do Setor de Projetos da Sec de Infraestrutura e com informações adicionais das demais secretarias da Prefeitura, bem como, informações junto à Corsan, esclarece a mestre em Biologia que ficou responsável por este trabalho.