Estado testa conhecimento de milhares de estudantes

Após quatro anos, o Estado do Rio Grande do Sul voltará a testar os conhecimentos de matemática e português de centenas de milhares de alunos de escolas públicas instaladas no Estado.

De acordo com a coordenadora da 10ª CRE, Sara Cardoso, as provas serão aplicadas a cerca de 440 mil alunos de escolas municipais e estaduais entre os dias 17 e 27 de outubro.

Os resultados das provas não servirão apenas para avaliar a qualidade da educação e projetar políticas públicas, mas também para definir como o governo do Estado vai distribuir o dinheiro do ICMS entre os municípios (imposto estadual que tem parte de seus recursos destinados a municípios).

A testagem estadual faz parte do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers). Os alunos gaúchos, contudo, já são avaliados nacionalmente pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do governo federal. Entre os motivos que justificam a testagem própria é a busca por uma adesão maior dos alunos em relação à testagem nacional.

Alegrete tem 11 escolas da rede estadual de ensino e mais de cinco mil alunos. A cordenadora Sara, diz ser importante entrarem nos sites abaixos para saber as informações.

