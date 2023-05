Campus do IFFar realiza atividade de leitura criativa com os alunos de Agropecuária

As atividades de incentivo à leitura são de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos alunos. Elas promovem o hábito da leitura e estimulam a imaginação, a criatividade e a capacidade crítica dos indivíduos. Além disso, as atividades de leitura são uma forma de ampliar o conhecimento em diferentes áreas, pois os livros e demais materiais de leitura proporcionam informações e ideias que podem ser aplicadas em diversas situações.

Já as atividades de socialização e dinâmicas de grupo procuram promover a interação e a integração entre os alunos, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e participativo. Elas ajudam a desenvolver habilidades sociais, como a capacidade de comunicação, trabalho em equipe e resolução de conflitos, além de fomentar a criatividade e o pensamento crítico.

Pensando nisso, a parceria entre o Bibliotecário e a Professora de Língua Portuguesa faz-se muito importante, pois a leitura e a escrita são duas habilidades que se complementam. O trabalho conjunto desses profissionais pode proporcionar um ambiente mais rico e colaborativo para os alunos, incentivando-os a ler mais e a escrever melhor, e desta forma, desenvolvem habilidades cognitivas e sociais fundamentais para seu sucesso acadêmico e profissional.

Dessa forma, no dia 25 de abril, deu-se início uma atividade de Leitura Criativa com as quatro turmas de 1ºs anos do ensino Médio do Curso Técnico em Agropecuária, ofertada pelo Bibliotecário Josef Peruck nas aulas de Língua Portuguesa da prof.ª Itagira Martins com animada e atenta participação dos jovens. Houve sorteio de chocolates e livros, muita alegria e a certeza de uma caminhada positiva em busca do prazer da leitura.

Fotos: Ascom Alegrete