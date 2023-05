Comissão Jovem do STR orienta produtores como proceder em caso de abigeatos

A nossa roda de conversa, neste dia 4, foi mais informativa quando conversamos com produtores, por exemplo, como fazer um BO. De que hoje em dia eles podem fazer on line e, porém muitos, às vezes, distantes da cidade não conseguem fazer, disse Cristiane Londero da Comissão Jovem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete. Ela afirma que muita gente diz ao próprio Sindicato informações sobre abigeatos em que eles não conseguem fazer o registro policial desses fatos, porque não tem conhecimento de como proceder.

A Comissão Jovem está com uma roupagem nova, e dentre essas atividades da juventude, a parte informativa no geral e devido a isso a comissão jovem começou a buscar parceiros para passar dados que possam ajudar os produtores, não que de fato esteja acontecendo, mas para saberem como agir se vier acontecer, coloca a jovem produtora rural. A primeira convidada foi a Brigada Militar, uma forma de informar a população, salientou Londero.

O tenente Nei Machado, da Brigada Militar de Alegrete, falou que que um dos caminhos é ligar para o 190 da BM. Outro planejamento que estão tratando é estruturar a Patrulha Rural com um número funcional de WhatsApp e até quem sabe se criem grupos para que os produtores informem pessoas suspeitas ou atos que possam indicar fatos errado, disse. É importante estarmos mais próximos das comunidades, atestou.