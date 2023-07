Canto Farroupilha deste ano já definiu programação e abre inscrições; saiba como participar

O compositor, intérprete e músico Cristiano Fantinel está à frente da organização da 9ª edição do Cantinho Farroupilha e da 15ª edição do Canto Farroupilha, que acontecem durante a Semana dos Festejos. Os eventos são parte das celebrações tradicionalistas na cidade de Alegrete.

As inscrições para ambos os festivais já estão abertas e se estenderão até o próximo dia 10 de agosto. Neste ano, as apresentações ocorrerão em um único dia, em 1º de setembro, no CTG Farroupilha. O Cantinho Farroupilha está programado para iniciar às 16h, enquanto o Canto Farroupilha terá seu início às 20h. A edição do Canto Farroupilha deste ano é especial, pois celebra seus 15 anos de músicas inéditas e valorização da cultura regional.

O Canto Farroupilha é uma criação da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Alegrete/RS, em parceria com a 4ª Região Tradicionalista, CTG Farroupilha e Coordenadoria dos Festejos Farroupilhas. O festival será realizado na sede do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, situado na cidade de Alegrete.

O evento, com sua temática regional campeira do Rio Grande do Sul, busca valorizar e representar as raízes da cultura gaúcha, seja por meio dos poemas, ritmos ou instrumentos utilizados. Serão classificadas um total de 12 composições, sendo 4 selecionadas pela Fase Local e 8 pela Fase Geral.

Para participar do Canto Farroupilha na Fase Local, tanto os autores das letras quanto os compositores e intérpretes devem ter nascido em Alegrete-RS ou residir na cidade há pelo menos três anos. Já na Fase Geral, os participantes podem ser de qualquer estado do Brasil, Argentina ou Uruguai, desde que suas composições estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas.

As composições inscritas devem ser inéditas, ou seja, não podem ter sido gravadas em discos, divulgadas em redes sociais ou em circuito comercial, de forma experimental ou profissional. Cada compositor ou grupo pode inscrever até 5 composições gratuitamente.

Para realizar a inscrição, basta acessar os links disponibilizados para o Cantinho Farroupilha (https://forms.gle/rPBwQQQBEGnJB5d98) e para o Canto Farroupilha (https://forms.gle/PQVELu19wS2pu2T69) e preencher os formulários, incluindo o arquivo MP3 com a música e a cópia da letra em PDF ou Word (sem a identificação dos autores). Para a Fase Local, é necessário anexar também cópia da identidade, CPF, certidão de nascimento e/ou comprovante de residência.

Após a triagem, as 12 músicas selecionadas serão oficializadas pelos seus autores ou responsáveis até o dia 16 de agosto de 2023, às 14h. A comissão organizadora e os jurados do Canto Farroupilha serão responsáveis por qualquer tipo de irregularidade, caso seja necessário substituir alguma composição selecionada.

Os participantes selecionados para a Fase Geral receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 2.000,00, enquanto os da Fase Local receberão R$ 1.000,00. Além disso, os vencedores serão agraciados com troféus e prêmios em dinheiro.

O 15º Canto Farroupilha e o 9º Cantinho Farroupilha são oportunidades únicas para os amantes da cultura regional campeira do Rio Grande do Sul demonstrarem seus talentos e contribuírem para a preservação e valorização das tradições gaúchas. Com a coordenação de Cristiano Fantinel e o apoio de diversas entidades tradicionalistas, os festivais prometem ser emocionantes e enriquecedores para todos os participantes e espectadores envolvidos.