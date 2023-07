No encontro de MTGs de todo Brasil, no Paraná, Alegrete deu show

Durante o Nacional 2023, realizado em Irati-PR, no último final de semana, o tradicionalismo gaúcho ganhou destaque com a presença de diversos Movimentos Tradicionalistas Gaúchos (MTGs) de diferentes regiões do Brasil. O evento foi promovido pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG) em conjunto com o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná (MTG-PR) e organizado pela 6ª Região Tradicionalista em parceria com a prefeitura da cidade anfitriã.

O Nacional 2023 se tornou um ponto de encontro para os apaixonados pelas tradições gaúchas, proporcionando momentos de celebração, compartilhamento de experiências e a oportunidade de prestigiar talentos vindos de diversas regiões do país. Entre os MTGs presentes estavam representantes do MTG Mato Grosso, MTG Planalto Central, MTG de São Paulo, MTG Santa Catarina, MTG Paraná e o MTG Rio Grande do Sul, representado pela cidade de Alegrete.

Um dos grandes destaques do evento foi a jovem Izadora Fagundes Becker., carinhosamente conhecida como a “Rainha do Laço”. Com apenas 10 anos de idade, Izadora já demonstrou sua incrível habilidade e talento nas pistas, conquistando o primeiro lugar no laço quinteto no Brasileirão, representando o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Alegrete. Essa conquista, por si só, já seria notável para qualquer competidor, mas a história de Izadora não para por aí.

O talento e a tradição parecem correr no sangue da família Becker. A jovem prodígio não foi a única a se destacar, o pai, Amaril Becker, também mostrou sua habilidade ao conquistar o segundo lugar no laço autoridades.

Mas o destaque de Alegrete também contou com a participação de Gonçalo Gomes Estivalet, outro representante da cidade, que garantiu o terceiro lugar no laço equipe.

A trajetória de Izadora Fagundes Becker é inspiradora, especialmente considerando sua tenra idade. Atualmente, ela é bicampeã na categoria de rédeas do FECARS, um dos maiores eventos campeiros do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Desde cedo, a paixão de Izadora pelo cavalo e pelas tradições gaúchas é evidente, mostrando que sua relação com o tradicionalismo está no sangue e na alma.

O sucesso desses representantes de Alegrete no Nacional 2023 em Irati-PR é uma prova de que a dedicação, garra e coragem são fundamentais para se destacar nas tradições gaúchas. A história de Izadora e sua família mostra como o amor pela cultura e o respeito pelas raízes culturais podem impulsionar jovens talentos a brilharem em competições nacionais e, certamente, esses jovens campeões ainda terão um futuro promissor nas próximas competições tradicionalistas.

A cidade de Alegrete pode se orgulhar de seus representantes, que deixaram uma marca indelével no coração dos amantes das tradições gaúchas presentes no evento.