Canto Farroupilha levou ao palco 10 composições na primeira noite; grandes intérpretes e cobertura especial do PAT

Primeira noite reuniu composições de diferentes vertentes da música gaúcha; festival segue neste sábado, e o Cantinho Farroupilha movimenta o domingo com os jovens talentos da região.

A música nativista voltou a ocupar lugar de destaque em Alegrete na sexta-feira, 9 de outubro, com a programação do 18º Canto Farroupilha, festival que valoriza a criação musical regional, os intérpretes e os compositores que mantêm viva a identidade cultural do Rio Grande do Sul.

Realizado no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, o evento integra a programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária de Alegrete e reúne artistas, profissionais da música e público em torno de um dos gêneros mais representativos da cultura gaúcha. A edição deste ano recebeu 652 composições inscritas, demonstrando a dimensão da participação artística e o interesse dos autores pelo festival.

A programação se estende até domingo, 11 de outubro, com apresentações do Canto Farroupilha e a realização da 12ª edição do Cantinho Farroupilha, voltada às categorias de base.

Dez músicas marcaram a primeira noite

A primeira noite apresentou canções ligadas ao universo campeiro, à memória, aos sentimentos e às narrativas que caracterizam a música regional. Conforme a relação encaminhada à reportagem, dez músicas integraram a programação:

Resto de Campo

Presença

Quatro Braços da Cruz

Um Até Logo ao Poeta

Soga de Hoje

Destino de um Peão de Estância

Meu Pingo Sabe o Caminho

Teiniaguá

O Orgulho Farroupilha

Hora Marejada

As composições representam diferentes abordagens da temática regional, da relação com o campo às expressões poéticas e afetivas presentes no cancioneiro gaúcho. A diversidade de temas reafirma o papel dos festivais nativistas como espaços de circulação de obras autorais, renovação artística e valorização da cultura regional.

A condução da noite esteve a cargo de Marcos Saldanha e Bianca Saldanha, responsáveis por apresentar a programação e acompanhar o desenvolvimento do festival.

O secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, também participou da cobertura na condição de entrevistador e repórter, contribuindo para a divulgação de informações sobre o evento e sua importância para o município.

João Fontoura participa como convidado especial do PAT

Um dos destaques da cobertura foi a participação de João Fontoura, convidado especial do PAT para apresentar a programação nas redes sociais do portal.

Radialista, historiador, cantor e compositor, João Fontoura tem ligação com a comunicação regional e com a divulgação dos acontecimentos de Alegrete. Sua participação acrescentou à cobertura a experiência de quem conhece a dinâmica da comunicação local e a importância de aproximar a comunidade dos eventos culturais.

A cobertura contou ainda com a participação de profissionais ligados ao PAT e à Nativa FM, entre eles João Baptista Marques, radialista com atuação na área comercial, além de Ederson Egress na retaguarda técnica.

Comissão de avaliação reúne profissionais experientes da música gaúcha

A seleção das composições para o 18º Canto Farroupilha contou com nomes de trajetória reconhecida no cenário nativista: Túlio Urach, Analise Severo e Jean Kirchoff. Os três participaram da comissão de triagem das obras inscritas.

PAT mantém cobertura neste sábado e domingo

A cobertura do PAT terá continuidade neste sábado, 10 de outubro, e no domingo, dia 11, acompanhando a sequência da programação do Canto Farroupilha e as atividades do Cantinho Farroupilha.

Neste sábado, as apresentações da mostra competitiva estão previstas para as 19h30, na Arena de Eventos do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. No domingo, o destaque será a 12ª edição do Cantinho Farroupilha, dedicada às categorias de base, com apresentações previstas para as 15h.

Cantinho Farroupilha valoriza os novos talentos

Além da mostra competitiva principal, o Cantinho Farroupilha mantém espaço para crianças e jovens intérpretes, incentivando a formação de novas gerações ligadas à música e à cultura gaúcha.

A programação divulgada para as categorias Mirim e Infantil apresenta repertórios que abrangem diferentes temas do cancioneiro regional. Entre as músicas relacionadas estão Canção do Noivo, Sinceridade, Vento Norte, Luzeiro Celeste, Eu Tenho Inveja dos Mansos, Meu Verso Acordou Escrito, A Vida É um Sopro, Meu Pago em Cada Sentido, O Tempo do Meu Pai, Semente, Sonho e Seara, Tempo dos Mates e Bem na Porteira.

Serviço

18º Canto Farroupilha e 12º Cantinho Farroupilha

Cobertura digital: acompanhar os perfis oficiais do PAT no Instagram, Facebook e YouTube para consultar publicações, horários e eventuais transmissões ao vivo.

Local: Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, Alegrete (RS).

Sábado, 10 de outubro: continuidade da mostra competitiva, com programação prevista para as 19h30.

Domingo, 11 de outubro: programação do Cantinho Farroupilha, com apresentações previstas para as 15h.