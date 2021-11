Cão deixado para morrer em pilar da Ponte Férrea foi resgata por PM

Share on Email

Um salvamento que devolveu a vida para um cãozinho que, provavelmente, tenha sido abandonado para morrer na ponte Férrea de Alegrete.

Na manhã de domingo(31), a reportagem do PAT registrou o cão que estava visivelmente muito debilitado. Ele foi salvo pelo sargento Roberto, da Brigada Militar, que o identificou em um dos pilares da Ponte há quatro dias. Naquele primeiro momento, ele pensou que alguém poderia estar por perto e que iria retirar o animal, porém, ao passar na ponte Borges de Medeiros, no domingo, visualizou o cãozinho no mesmo local e não pensou duas vezes, a decisão foi resgatar o animal para que ele não morresse.

Entre os contatos, o vereador João Leivas se propôs a levar o cão para sua casa e depois verificar um lar definitivo. Quando foi retirado do pilar, o animal não tinha condições nem mesmo de reagir, embora as pessoas fossem estranhas para ele(sargento Roberto e soldado Busnelo).

Muito debilitado e dócil, apresentava visíveis sinais de desidratação e fome. “Está apenas pele e osso, se não fosse retirado, ele não iria subir do pilar para a parte de madeira que tem a travessia, pois é alto. O resultado seria que ele iria morrer, ainda mais com o calor”- comentou o sargento.

Os policiais de imediato tentaram dar ao cão água e o acolheram. O olhar do animal para os policiais foi de gratidão. Uma vida salva pela generosidade, pelo amor e respeito aos animais. Um olhar humano do policial militar – sargento Roberto – que identificou a necessidade daquele cãozinho naquele momento. Centenas de pessoas passaram pela ponte Borges de Medeiros, talvez outras passaram pela Ponte Férrea, porém, até então, o cãozinho estava definhando sem auxílio.

A causa animal norteia a vida de muitas pessoas em Alegrete, para proteger quem não tem voz e nem sabe se defender. Cavalos exaustos e magros puxando carroças, cães abandonados ou maltratados envolvem voluntários que integram OPAA e Conexão Animal. Entidades que lutam para defender o bem estar de animais de rua ou mesmo os que têm donos e não são bem cuidados.

O vereador João Leivas do MDB é um dos vereadores que colocou em sua proposta a luta pela causa animal. Ele disse que iria contar com o auxílio do projeto Cão Sem Fome.