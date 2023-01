Cão fica prensado entre paredes com o foguetório da virada; Bombeiros salvaram o animal

Apavorado com fogos, cachorro se esconde e fica preso em parede. Bombeiros tiveram que quebrar a parede para resgatar o cão, na região Central, em Alegrete.

O animal ficou preso no vão estreito entre as paredes de duas residências. A equipe do Corpo de Bombeiros precisou quebrar a parede de uma das casas para chegar até o cão.

Neste início de ano, 2023, embora já estivesse em vigor a lei complementar 068 de julho de 2021, que proíbe fogos de artifícios com ruído no Município, com multa prevista de até 10 mil reais, muitos fogos ainda foram soltos. O número ficou abaixo do que em outros anos, porém, muito distante do que deve ser diante da Lei e do respeito às crianças, autistas, idosos e animais.

A liberação é para artefatos com efeitos visuais, mas sem estampidos, ou seja, silenciosos.

Porém, durante a virada, diante do números de fogos, pelo menos um cãozinho teve que ser retirado pelos Bombeiros de Alegrete, de um local que poderia ter sido trágico para ele.

Diante do pânico, o cãozinho entrou em um espaço mínimo entre duas paredes e ficou preso. Foi necessário quebrar parte de uma das paredes para o resgate do animal, que saiu ileso, apesar de todo susto.

Em contato com o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, ele destacou que não recebeu denúncias na virada do ano, embora tenha sido divulgado que as pessoas deveriam acionar a Guarda Municipal.

Já o Tenente Nei Machado, da Brigada Militar, ressaltou que o telefone(190), recebeu várias denúncias, entretanto, devido ao grande fluxo de ocorrências, sendo a primeira um homicídio e posteriormente, violências contra mulher e brigas, as viaturas não conseguiram atenderam a todas as demandas.

“Perturbação, Maria da Penha, brigas, desavenças, homicídio, fogos de artificio, entre outras ocorrências. Foi uma madrugada muito agitada e alguns ficaram na fila de espera e não foi possível atender”- explica.

O tenente responsável pelo 2º RPMon, também ressalta que a Brigada Militar pode dar auxílio ao Município em razão da Lei Municipal, contudo, salienta que é impossível colocar uma viatura para procurar o local da deflagração, além disso, teria que ter o uso de um aparelho para aferir os decibéis( não pode ultrapassar 10).

Idosos e acamados também sofrem com o excesso de barulho causado pelos artefatos. Além deles, os animais são vítimas dos estrondos, assim como, os autistas que estão entre os mais prejudicados por quem desobedece a legislação.