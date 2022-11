Novembro Roxo destaca importância do Pré-Natal

Novembro Roxo e a importância do pré-natal para evitar a prematuridade

Com a cor que simboliza as características peculiares de bebês prematuros, a campanha Novembro Roxo é dedicada à consciência da prematuridade e tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas, alertando sobre o crescimento do número de partos prematuros e informando a respeito de suas consequências para o bebê e para a mãe.

Além de ressaltar os cuidados para uma gestação mais segura, a campanha também prevê evitar complicações que o nascimento antecipado pode causar, conforme explica a médica pediatra Marilene Campagnolo, diretora da UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete. “A realização de exames no pré-natal pode contribuir com a prevenção do parto prematuro e evitar riscos que podem acompanhar o bebe e a mãe pela vida toda”.

Este é um tema delicado, mas que precisa ser abordado para que haja uma mudança dessa realidade, já que a prematuridade é a principal causa de óbito em crianças menores de cinco anos.

O Novembro Roxo é o mês internacional de prevenção e sensibilização da prematuridade e dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. No decorrer do mês, várias ações para divulgar maneiras de prevenção a prematuridade e auxiliar as mães prematuras, serão desenvolvidas no hospital.

Da assesoria de Comunicação da Santa Casa de Alegrete