CAPSi identifica alta incidência de transtornos mentais pós-pandemia

O Centro de Atendimento Psicossocial Infantojuvenil, CAPSi, trabalha com transtornos mentais graves e a equipe tem a consciência de que as crianças e adolescentes podem ser acometidos pelas doenças

No entanto, houve aumento significativo na ocorrências destas adversidades no pós-pandemia e retorno das aulas. Dessa forma, o que mais preocupa, neste momento, de transição é a saúde mental dos infantes e jovens, que mesmo sendo novatos na experiência com a vida, sofrem com a depressão e ansiedade, muitas vezes, chegando até o CAPSi sem esperança futura. Porém, o trabalho da equipe interdisciplinar, também, é pautado na realização deste resgate.

O retorno às aulas foi um março para o aumento da procura pelos atendimentos, tendo em vista que, diversas vezes, os sintomas são evidentes neste ambiente, ademais, a escola mantém uma relação próxima com o CAPSi, pois a equipe é capacitada para acolher, intervir e acompanhar os casos graves de transtorno mental, efetivando a tarefa conjunta com os indivíduos e seus familiares, usuários do serviço, através do enlace psicossocial.

Dessa forma, o engajamento de toda a equipe, dos membros da família usuária e da rede de atendimento, têm o propósito de promover a saúde mental e a integração da pessoa à comunidade e consequentemente, à sociedade, por isso, é necessária a participação de todos no processo terapêutico e atividades oferecidas no capsi, tais como oficinas de artes plásticas e dança, música, artesanato e lúdica.

Portanto, apesar do aumento da demanda, no pós-pandemia, consideramos o atendimento oferecido pela instituição, a possibilidade de diminuir a gravidade dos quadros psíquicos.