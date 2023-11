CAPSi inova com palestra na sala de espera com nutricionista Daísa Apratto

Uma que foi feita, recentemente, foi a palestra a convite do diretor, Fernando Barros, com a nutricionista infantil Daisa Apratto. Enquanto as crianças acompanhadas de seus responsáveis esperavam por atendimento ela conversou com os usuários.

Palestra na APAE

-Focada na nutrição infantil ela falou que mesmo com pouco podemos auxiliar nossos pequenos em uma alimentação saudável. A fala dela foi de muita importância, destacou o diretor do CAPSi.

A nutri Daisa da Apratto de Souza diz que conversou com as famílias e colocou a importância da alimentação natural, variada e colorida para todos. – Para que haja um bom desenvolvimento e crescimento das crianças, é preciso manter o corpo nutrido e não alimentar para passar a fome, salienta. A alimentação saudável é base para uma vida com qualidade. Assim como um carro precisa de combustível correto, nosso corpo precisa dos alimentos corretos para funcionar bem, atesta. E uma alimentação completa, com todos os nutrientes necessários ajudam no desenvolvimento eficiente de nossas crianças, diz a nutricionista Daísa Apratto.

Ela além de atender em clínica particular, a profissional tem participado de palestras no CPASi, na APAE e em escolas da cidade.