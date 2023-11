Caramelo se escalou para o palco no show de Ricky Vallen

O artista, conhecido não apenas por sua poderosa voz, mas também por sua habilidade em envolver o público, surpreendeu a plateia ao prestar uma belíssima homenagem à cidade com a interpretação do “Canto Alegretense”. A conexão instantânea com a plateia foi evidente desde o primeiro acorde, mas o que realmente se destacou foi a maneira como Vallen transitou entre os espectadores, envolvendo todos com sua performance.

Durante a apresentação, um acontecimento inusitado roubou a cena e conquistou corações. O simpático cão caramelo, alheio ao tumulto ao seu redor, decidiu fazer do palco o seu leito improvisado e, sem se abalar pela grandiosidade do show, entregou-se ao sono sereno. Ricky Vallen, atento aos detalhes e surpreendido pela doce presença, não hesitou em interromper sua apresentação para acariciar o inusitado visitante de quatro patas.

O cão caramelo, também conquistou o carinho do artista, que fez referências bem-humoradas ao companheiro inesperado ao longo do show. Essa interação espontânea entre Ricky Vallen e o cão caramelo trouxe um toque único ao espetáculo, demonstrando a capacidade do artista de se conectar não apenas com o público, mas com todos os seres presentes, independentemente de sua natureza.

O encerramento do FAC em Alegrete foi, sem dúvida, um capítulo na história cultural da cidade. Ricky Vallen não apenas entregou uma performance musical impecável, mas também proporcionou momentos singulares de proximidade e afeto, transformando a noite em uma celebração completa de arte e conexão. O Festival Alegretense de Cultura encerrou sua edição anual com chave de ouro, deixando uma marca indelével na memória dos espectadores agradecidos por uma noite tão extraordinária.