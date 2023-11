Encontro de alunos do acordeonista Beto Villaverde foi um lindo espetáculo

O evento reuniu 17 alunos de diferentes idades, variando de 6 anos a 70 anos, em uma celebração que ressalta a tradição musical da região.

O jantar, que já se tornou uma tradição, foi preparado com maestria por Izar Fagundes Pedroso, que há 16 anos encanta os participantes com seus pratos deliciosos. A atmosfera amistosa e acolhedora do CTG Farroupilha foi novamente o cenário perfeito para esse encontro musical, que contou com a abertura emocionante da talentosa aluna Bibiana Menezes e encerrou com uma apresentação memorável do filho de Beto Villaverde, Gustavo Villaverde.

Esta seria a 18ª edição do encontro, se não fosse pela interferência da pandemia. Desde sua primeira edição, que contava apenas com cinco alunos, o evento tem experimentado um crescimento constante, consolidando-se como um marco na agenda cultural da região.

A colaboração de amigos como Kátia Fagundes, responsável pela apresentação, e Gerson Brandolt, que captura os momentos por meio de suas lentes, foram citados por Carmen Vilaverde.

A realização do encontro só foi possível com o apoio de patrocinadores locais, que têm desempenhado um papel vital no fortalecimento da tradição musical na comunidade: Iz Calçados, Brafords Guajuvira, Mecânica Trindauto, Mercado Precoce, Kelly Iung, Veterinária Caverá e Luis Carlos Fontinelli por sua especial contribuição.