Carlos Almeida lutou muito, mas não resistiu às complicações da doença e morreu aos 71 anos

No dia de hoje, a notícia da morte do ex-vereador e radialista Carlos Almeida (71 anos), conhecido carinhosamente como Carlinhos, abalou a todos que o conheciam. Ele estava internado na Santa Casa de Alegrete há mais de um ano e seis meses, lutando contra um problema de saúde que iniciou com uma infecção e se agravou com o tempo, levando-o a passar por três procedimentos cirúrgicos e, há pouco mais de 20 dias, ser diagnosticado com metástases.

Durante todo o período em que esteve hospitalizado, Carlinhos contou com o apoio incondicional de familiares, filhos e amigos, mas foi sua esposa, Jaida Pires Favero, quem esteve ao seu lado diariamente, sendo uma grande guerreira inseparável e companheira até o fim, mesmo nos períodos mais delicados.

Carismático e sempre de bom humor, Carlinhos fez da Santa Casa seu segundo lar, cultivando muitas amizades e agradecendo sempre aos profissionais de saúde que o acompanharam, especialmente ao médico Dr. Jocelmo Jacques, que o tratou desde setembro de 2021.

O radialista e ex-vereador deixa um legado de fé, perseverança e generosidade. Carlinhos sempre foi muito atuante em prol da cidade, da comunidade e ajudou todos que batiam em sua porta, independente da necessidade. Um gremista apaixonado pelo clube, que também gostava de jogar a “famosa pelada” com os amigos nas horas de lazer, além de ter uma dedicação com plantas e verduras. O cuidado com a horta era um dos passatempos prediletos. O amor pelos animais foi uma outra marca de Carlinhos, Nina uma das cachorrinhas sempre foi sua grande parceira e inclusive jogava bola com ele.

Ao longo da vida teve em seu histórico, mais de 50 anos de atividade profissional no rádio. Carlinhos deixou sua marca como radialista, iniciando sua carreira em 1972 na Rádio Alegrete, onde seu irmão jornalista e também radialista Alair Almeida já atuava. Começou como operador de áudio e, ao longo do tempo, se tornou um conhecedor da música e dos cantores dos mais diferentes gêneros. Seu programa Querência e Sertão era de grande sucesso, mesclando o gauchesco e o sertanejo e arrastando uma grande audiência. Além disso, Carlinhos foi o idealizador do Show de Calouros do programa Querência e Sertão, que lançou muitos cantores que seguiram carreira.

Além da Rádio Alegrete, Carlinhos atuou também na Rádio Gazeta e em emissoras de Porto Alegre, como as rádios Universal e Pampa, assim como, uma breve passagem pela Rádio Sentinela. Seu prestígio profissional o levou a ser vereador por quatro mandatos, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Alegrete em duas ocasiões, em 2014 e 2016.

Alegrete perde um líder comunitário e um profissional exemplar, que dedicou sua vida ao rádio e à política, deixando um legado de perseverança, generosidade e amizade que será lembrado por muitos anos.