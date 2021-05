Vacinação continua a partir de segunda feira; confira locais e horários

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde (SMS), amplia a vacinação do grupo dos profissionais da educação na próxima segunda (31) e terça-feira (01). Na segunda-feira, a vacinação começa a partir das 9h, em todas as UBSs com salas de vacinas e, além dos grupos já incluídos, receberão a primeira dose contra Covid-19 os profissionais da educação que atuam do terceiro ano do ensino fundamental até o ensino médio da rede pública e privada.

Na terça-feira (01), além dos grupos já incluídos, a partir das 8h30 em todas as UBSs com salas de vacinas, começa a vacinação dos profissionais da educação que atuam no ensino superior e profissionalizante da rede pública e privada.

A SMS informa que não haverá cadastramento. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovação de atuação na área. O Plano Estadual de Vacinação Contra Covid-19 do RS indica a apresentação de declaração que comprove a vinculação ativa do profissional com a instituição.

A vacinação com a primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades, 18 anos ou mais com deficiência permanente e profissionais da saúde que ainda não se vacinaram, também prossegue em todas as UBSs. Já a segunda dose com a AstraZeneca está disponível em todas as UBSs com sala de vacina e as pessoas que precisam tomar a segunda dose com a CoronaVac devem procurar apenas o antigo PAM.