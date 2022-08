Carro colide em viatura da Brigada Militar na Eurípedes Brasil Milano

Share on Email

O homem, de 77 anos, que dirigia um Del Rey disse aos policiais militares que o veículo teve uma falha mecânica.

Segundo informações da Brigada Militar, a caminhonete, Toyota Hillux foi atingida na lateral, do lado do motorista. O condutor do carro estava na rua Marechal Floriano e deveria ter parado, entretanto, avançou a preferencial e atingiu o carro oficial.

Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias. Tanto o idoso quantos os policiais não se feriram.

Ainda segundo o sargento, eles tinham saído de uma ocorrência e estavam se deslocando para outra.