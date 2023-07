Carro pega fogo e motorista foge do local

Segundo informações fornecidas pelos Guardas Municipais que atenderam a ocorrência, na sequência dos Bombeiros, o carro estava com o licenciamento atrasado e não havia ninguém presente para assumir a responsabilidade pelo veículo. Desta forma, o Chevette, destruído, foi recolhido ao depósito do Detran.

As causas do sinistro ainda não foram oficialmente determinadas, mas suspeita-se de problemas elétricos, como um possível curto-circuito, que teria iniciado o incêndio no automóvel. Não foram registrados feridos, pois o motorista conseguiu escapar a tempo do veículo.

A rápida ação dos Bombeiros foi crucial para a extinção das chamas e o rescaldo do fogo, evitando que o incêndio se alastrasse e causasse danos maiores à região. Paralelamente, a Guarda Municipal também esteve presente para prestar atendimento.