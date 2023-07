Semifinais da Copa LAF prometem agitar o Estádio Farroupilha neste sábado

Neste sábado(22) ocorrem as semifinais da 1º Copa LAF. Os jogos prometem levar um grande público ao Estádio Municipal Farroupilha para acompanhar a categoria nobre do futebol alegretense.

O primeiro jogo da tarde entre AABB e Ser Ceva promete ser um grande jogo no quesito técnico. As duas equipes vêm de boas campanhas na primeira fase e sonham em disputar o título da competição. A equipe da AABB colocou time na categoria após muitos anos afastada, o técnico Rodinele de Souza projeta um confronto muito duro frente a equipe do Ser Ceva em virtude da qualidade das peças que a equipe adversária dispõe.

Fechando a tarde, o grande clássico da categoria, Vila Nova e Nacional disputam uma vaga na grande final. As duas equipes têm muita tradição no futebol de várzea de Alegrete, neste ano reforçaram ainda mais os investimentos nas equipes. A equipe do Vila Nova conta com o ex-atleta Lauro que atuou durante anos profissionalmente em times como: Grêmio, Palmeiras e Juventude. Já a equipe do Nacional conta com diversos jogadores do Uruguai.

Os jogos têm início a partir das 14h, no Estádio Farroupilha e prometem mexer com os entusiastas do Futebol alegretense. As semifinais estavam sendo adiadas há duas semanas em virtude das condições da grama do estádio.