Prefeitura desfaz início de ocupação em área do Arroio Regalado

Na manhã de ontem(10), uma ação da Guarda Municipal com Secretaria de Infraestrutura e o apoio da Brigada Militar retirou mais uma vez as demarcações irregulares na área do Arroio Regalado.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Volpato, apenas uma família estava no local no momento da ação, os demais “terrenos” estavam demarcados. ” Chegamos e conversamos de forma amigável e a saída foi pacífica. As máquinas da infra retiraram as demarcações das outras áreas que não havia ninguém no local. Explicamos para a senhora que estava ali, com mais dois indivíduos, que independente das vezes que ela colocar as demarcações vamos retirar. Aquela área faz parte de um projeto e será construído um parque. Não tem a mínima possibilidade de ter uma doação da área” – explicou.

Entre as demarcações, uma em especial chamou atenção dos policiais militares que estavam auxiliando a operação, uma placa que demarcava um terreno, porém, com a identificação de uma facção criminosa de Porto Alegre, Os Manos.

Na primeira ocupação da área, no dia 25 de agosto, havia cerca de 34 demarcações. A saída, naquele dia, também, foi pacífica. Àqueles que não retiraram as demarcações, foi feita a remoção com a retroescavadeira.

A área invadida é o local onde serão realizadas as obras de urbanização nas margens do Arroio Regalado, aprovadas pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, com investimento previsto pelo Ministério das Cidades em R$ 13,8 milhões. As obras iniciaram em junho de 2014, com o objetivo de evitar cheias e problemas decorrentes de enxurradas.