Previsão indica fim de semana chuvoso em Alegrete

Dia começou com tempo firme, mas nova frente fria vai provocar mudança brusca. A sexta-feira (11), iniciou com 16ºC e o dia terá sol com muitas nuvens durante o dia com períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A temperatura máxima será de 24ºC, com a possibilidade de 10mm, com 90% de chance de chuva. Para o sábado (12), o volume de chuva aumenta consideravelmente. O dia será chuvoso durante o dia e noite com a previsão de 40mm de chuva, a possibilidade pula para 90%. A temperatura mínima no sábado é 15 e a máxima não passa de 23ºC.

No domingo (13), conforme a previsão do site meteorológico Climatempo, a possibilidade de chuva cai para 80% numa precipitação de 20mm.

Para início da semana haverá sol com algumas nuvens e não ha previsão de chuva. As temperaturas mínimas caem já na segunda-feira (14). A mínima será de 11ºC na segunda e 9ºC na terça. As máximas variam entre 14 e 15ºC.

Na terça-feira (15), existe 80% de possibilidade de chuva (15mm). Previsões ainda mais estendidas mantém a chuva sobre o Rio Grande do Sul até pelo menos 21 de setembro. A próxima onda de frio é esperada por volta de 25 de setembro, alcançando especialmente a região da Campanha.

O mês de setembro começou com chuva sobre grande parte do Rio Grande do Sul, com acumulados mais elevados em áreas da Campanha Gaúcha e Região Sul do Estado.

O frio ganha força entre os dias 11 e 13 de setembro, com condição para geada nos pontos mais altos e áreas de baixada, mas com menor intensidade se comparado ao evento observado no mês de agosto.

Até meados da segunda quinzena de setembro, o tempo firme passa a predominar sobre grande parte do RS, com pancadas de chuva concentradas somente no Sul e na Campanha, que aliás, são as duas únicas regiões que devem fechar o mês com acumulados acima da média climatológica. Sem chuva expressiva nas demais áreas, as temperaturas tendem a ser mais elevadas, podendo chegar próximo aos 30°C neste período.

A partir da segunda quinzena do mês, a chuva começa a retornar ao Rio Grande do Sul, mas, mesmo com eventos mais frequentes, não há projeção para acumulados elevados, e por isso toda a faixa Norte, Centro e Oeste gaúcho devem fechar o mês com chuva dentro da normal climatológica, tendendo para abaixo da média.

Em relação ao frio, destaque para uma onda prevista para o segundo decêndio de setembro, desta vez mais intensa, e que pode causar eventos de geada ampla sobre grande parte do Rio Grande do Sul. Com o Oceano Pacífico entrando em sua fase fria, a chuva começa a falhar a partir de outubro. Alguns eventos de chuva são esperados na primeira semana, na virada da quinzena e nos últimos dias do mês. Os maiores acumulados projetados se concentram na Campanha gaúcha, mas que ainda sim, não devem alcançar a média climatológica para outubro.

Sem chuva significativa, as temperaturas conseguem subir rapidamente no período da tarde, mantendo a sensação de calor bastante presente, mas nada intenso e duradouro quanto o observado em 2019. Diferentemente do ano passado, a estiagem de 2020/2021 acontecerá mais tarde e atingirá uma área menor que no último ano. Em novembro de 2020, há previsão de chuva acima dos 100mm no Estado e isso também valerá para dezembro deste ano. Somente em janeiro e fevereiro de 2021, a chuva enfraquecerá com risco de estiagens no Centro, Oeste e Sul do Rio Grande do Sul.

Fonte: Climatempo e Emater