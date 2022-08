Casa do Alegrete divulga pujança do agro com bovinos, ovelha, arroz e soja

O Sindicato Rural junto com parceiros divulga a pujança de nossa economia na casa do Alegrete na Expointer em Esteio.

O trabalho é uma espécie de embaixada do Município no Parque Assis Brasil. Alegrete tem o maior rebanho bovino e bubalino do RS, 550 mil cabeças, o segundo maior rebanho ovino do RS (200 mil cabeças) e o 4º produtor de arroz do Brasil 55mil ha cultivados. Esses dados são do Conselho de Agropecuário de Alegrete.

Alegrete se encaminha para ser o maior produtor de soja do RS nos próximos anos. Na safra de 2022/2023 serão mais de 100 mil hecatres semeados, conforme dados do Conselho Agropecuário de Alegrete, presidido pelo Engenheiro Agrônomo, Leonardo Cera.

As parceria do Sindicato Rural na casa do Alegrete são: Prefeitura, Associação dos Arrozeiros, Pilecco Nobre, Caal, Itagro Agro e Itagro Aviação.