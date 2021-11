Casa Espírita Eulália Nogueira retoma atividades

Depois de mais de um ano e meio sem atividade devido a pandemia, a Casa Espírita Eulália Nogueira retomou seus trabalhos em Alegrete.

Rosane Vilaverde – presidente da Casa diz que a retomada do atendimento ao público será às sextas- feiras com três sessões doutrinária e passes, em três horários diferentes.

Quem quiser ir nas sextas -feiras não precisa agendar para ser atendido. As pessoas devem sempre usar máscaras.

A Casa ainda disponibiliza atendimento às quartas-feiras das 14h às 19h, este com agendamento para as pessoas que precisam conversar e receber um atendimento espiritual para saúde. Para esse atendimento, as pessoas podem agendar pelo WhatsApp que está no facebook da Casa Espírita Eulália Nogueira.

Mesmo na pandemia, os médiuns da Casa sempre estiveram estudando e buscando mais conhecimento para poder ajudar quem precisa em grupo de WhastApp e em correntes de orações. A volta dos trabalhos só aconteceu depois de todos vacinados e com todos os cuidados, porque a pandemia não acabou, lembrou a Presidente Rosane Vilaverde.