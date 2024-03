Festival da Linguiça é vitrine para prefeituras da região promover produtos e serviços

No II Festival Estadual da Linguiça, que está em andamento, as Prefeituras da região encontraram um espaço dedicado para promover seus produtos e atrativos naturais. Representantes das Prefeituras de Rosario do Sul, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Quarai, Barra do Quaraí e Sao Gabriel estão participando ativamente do evento, exibindo uma variedade de produtos e ressaltando a importância do Festival como uma plataforma para demonstrar as potencialidades de seus municípios.

A cidade de Alegrete, anfitriã do festival, conta com 22 agroindústrias especializadas na produção exclusiva de linguiça, oferecendo aos visitantes uma seleção impressionante de 50 sabores distintos da iguaria. No ano anterior, o evento registrou a comercialização de meia tonelada do produto, atraindo cerca de 50 mil pessoas ao parque durante sua realização.

Um aspecto notável do Festival é a diversidade dos expositores, que não apenas oferecem uma ampla gama de produtos, mas também enaltecem a cultura local, apresentando artistas da região em suas bancas. Além disso, todas as noites são marcadas por shows, proporcionando entretenimento de qualidade aos participantes.

O prefeito Márcio Amaral destaca a importância do Festival da Linguiça como uma forma de valorizar os produtores de carne e toda a cadeia produtiva envolvida na transformação deste alimento em uma das delícias culinárias mais apreciadas. Ele enfatiza que esse evento não só fortalece o setor agroindustrial, mas também impulsiona outros segmentos, como o turismo local.

Caroline Figueiredo, juntamente com uma equipe dedicada, que inclui o Sindicato Rural e diversos parceiros, desempenha um papel fundamental na organização e sucesso do evento.

Entre as agroindústrias participantes, destacam-se: Casa de Carne Santo Antônio, Grupo Tâmbara, Mercado União, Qualidade Gaúcha, Boi Bom, Casa do Frango, Mercado Dutra, Mercado União, Empório Dutra, Supermercado Ícaro, Baklize e Peruzo Supermercados.

O II Festival Estadual da Linguiça não apenas promove esse icônico alimento, mas também serve como uma vitrine para a diversidade cultural e econômica da região, destacando o potencial produtivo e turístico dos municípios participantes.