Casal argentino necessita de ajuda; a casa, num velho ônibus Mercedes, fundiu o motor

Em um mundo onde as pessoas frequentemente se veem enredadas nas complexidades da vida moderna, Mariano, um ex-motorista de ônibus, e Romina, uma administradora comercial, fizeram uma escolha radical. Venderam sua casa, seu carro e tudo o que possuíam na Argentina, trocando-os por um companheiro de viagem incomum: um ônibus Mercedes Benz transformado em um motorhome chamado carinhosamente de “Territa”.

A jornada dessa família começou como muitas outras, cheia de promessas e antecipação, mas encontrou um obstáculo inesperado quando o motor do seu fiel companheiro de estrada falhou próximo ao arco de acesso a Alegrete na BR 290.

Acontece que os “Hijos Del Mundo”, estão há cerca de dois meses e meio em Alegrete e necessitam de ajuda. A Confraria do Carro antigo e Associação dos Mecânicos, estão realizando uma rifa beneficente com intuito de angariar recursos para adquirir as peças que faltam para o conserto do motor do ônibus.

Mariano relatou à reportagem que está disposto a trabalhar em qualquer função que esteja disponível. O argentino, disse que o intuito é juntar dinheiro e ajudar nos custos do motor, a família visa seguir viagem até o fim do mês. Uma volta para o país vizinho, não está descartada.

Os interessados em ajudar, podem entrar em contato pelo telefone: 55 98114 0863 ( Eloá) e adquirir alguns números que ainda restam na rifa. A chave pix da arrecadação é 015016800-48 (Clarissa Barcellos). Além deles, a família conta com um casal de filhos; Dante(11 anos) e Helena(9 anos), que necessitam de doações de roupas e calçados. Os argentinos ficam ao lado do Clube Sete de Setembro, próximo à Praça dos Patinhos.