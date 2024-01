Obras da nova pista de skate na Avenida Tiaraju estão na reta final

Retomando a obra, a pista de skate da Avenida Tiaraju está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade em Alegrete. Recentemente, o jornalista Paulo Berquó, figura-chave na articulação dos recursos para a construção, visitou o local acompanhado de representantes do movimento cultural Roubando a Cena, que congrega ativistas da cultura hip hop na região.

Durante a ação, conduzida pelos engenheiros Lucas Moura e Raul Godoy, da Pórtico Engenharia, detalhes sobre as etapas e as adversidades enfrentadas foram compartilhados. A previsão otimista é que a conclusão da obra ocorra até o final de março, conforme projetado por Lucas Moura, apesar dos obstáculos encontrados, como a camada mais arenosa no solo, que exigiu ajustes nas fundações, e as interferências climáticas, com o excesso de chuvas prejudicando o ritmo dos trabalhos.

O entusiasmo de Berquó, acompanhado por Vinícius Guerra e Claudinei Lima (Baliial), é evidente. No entanto, ele aproveita a oportunidade para fazer um contraponto com as experiências anteriores, destacando as deficiências da pista do Parque Nehyta, já considerada inadequada e destinada à demolição devido a falhas estruturais e de design que a tornaram inutilizável para os skatistas locais. Sobre a situação da pista na Praça da Juventude, Berquó lamenta o estado de abandono que persiste há sete anos, ressaltando o potencial desse espaço para fornecer atividades esportivas e de lazer à comunidade, especialmente aquela em situação de vulnerabilidade social na zona leste.

O jornalista faz questão de reconhecer o papel crucial desempenhado pela arquiteta da Prefeitura, Catiellen Turrow, desde o início do projeto, valorizando o envolvimento e a participação ativa dos skatistas em todo o processo. A origem dos recursos, provenientes de uma emenda parlamentar do ex-deputado Henrique Fontana, em conjunto com a contrapartida da Prefeitura, destaca a cooperação entre diferentes esferas governamentais para tornar esse projeto uma realidade tangível.

O secretário de Planejamento e vice-prefeito Jesse Trindade também está engajado na empreitada, acompanhando de perto cada fase da obra. Essa sinergia entre diversos atores, desde os skatistas locais até as autoridades municipais e parlamentares, é essencial para garantir o sucesso e a relevância da nova pista de skate da Avenida Tiaraju, que promete se tornar um ponto de encontro e expressão cultural para a comunidade de Alegrete.