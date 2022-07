Casal é preso em flagrante ao arrombar casa para furtar TV

Casal foi preso na madrugada de quinta-feira(14), pela Brigada Militar, depois de invadirem uma residência no bairro Honório Lemes.

Segundo informações, uma guarnição foi acionada por volta das 3h, até uma residência no bairro Honório Lemes, onde foi feito contato com um individuo que está de responsável por uma casa em que os proprietários residem no interior do município.

O homem disse aos PMs que havia recebido uma notificação do alarme da residência e ao verificar constatou que a porta estava arrombada. Ao mesmo tempo, também visualizou pelas imagens da câmera de monitoramento que um casal tinha arrombado a porta e iria furtar uma televisão de 42 polegadas, porém, como o alarme acionou, eles abandonaram a televisão e fugiram.

Diante das informações, características e imagens, os policiais iniciaram buscas pelas imediações, logrando êxito em abordar, em via pública, o casal das imagens, sendo um homem de 19 anos e uma mulher de 32 anos.

Ambos, já possuem passagens pela polícia e eram apontados como responsáveis de outros furtos. Eles foram encaminhados à Delegacia Polícia onde a Delegada de plantão determinou prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. Depois de ouvidos, eles seriam levados ao Presídio Estadual de Alegrete.